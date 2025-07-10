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Россия обратилась к ОЗХО с просьбой проверить Украину на использование химоружия
Российские власти попросили Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) предоставить экспертов для технического участия в процессе доказательства применения Украиной химоружия. Об этом сообщает РИА Новости, цитируя постпреда России при ОЗХО, посла РФ в Гааге Владимира Тарабрина.
В Гааге 8-11 июля проходит 109-я сессия исполнительного совета ОЗХО.
"Российская сторона продолжает фиксировать не только случаи применения украинскими националистами токсичных химикатов и боевых отравляющих веществ, но и наличие в Украине разветвленной системы их массового производства. В связи с этим имею поручение официально довести до государств-участников ОЗХО, что постпредство передало письмо заместителя министра промышленности и торговли РФ с просьбой к гендиректору ТС ОЗХО "направить в Российскую Федерацию экспертов ТС с визитом для оказания технического содействия в соответствии с пунктом 38 (е) статьи VIII Конвенции", - заявил в ходе сессии Тарабрин, текст выступления которого оказался в распоряжении РИА Новости.