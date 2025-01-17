Россия пригласила АСЕАН участвовать в Евразийской хартии многополярности

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Россия направила странам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии предложение присоединиться к будущей Евразийской хартии многополярности и многообразия.
Это продвигаемый Минском новый формат международного сотрудничества, направленный на создание евразийской архитектуры безопасности.
Как сообщили в МИД России, интерес к работе над предложенным проектом уже выразил Китай. Заявление об общем видении документа в ноябре прошлого года подписали Беларусь и Россия. К будущей Хартии присоединились также Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.