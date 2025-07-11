Россия с 29 августа закрывает генконсульство Польши в Калининграде

Правительство Польши news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f44b03fd-5ee2-4383-9d1c-86636a29dd67/conversions/f7fc8261-f42e-4f0a-9cee-6ca5f75c5439-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f44b03fd-5ee2-4383-9d1c-86636a29dd67/conversions/f7fc8261-f42e-4f0a-9cee-6ca5f75c5439-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f44b03fd-5ee2-4383-9d1c-86636a29dd67/conversions/f7fc8261-f42e-4f0a-9cee-6ca5f75c5439-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f44b03fd-5ee2-4383-9d1c-86636a29dd67/conversions/f7fc8261-f42e-4f0a-9cee-6ca5f75c5439-xl-___webp_1920.webp 1920w Правительство Польши

Россия в связи с закрытием генконсульства РФ в Кракове в качестве ответной меры с 29 августа закрывает генконсульство Польши в Калининграде, пишет ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

"11 июля в МИД России был вызван временный поверенный в делах Польши в России, которому вручена нота, уведомляющая, что в качестве ответной меры на отзыв польскими властями с 30 июня 2025 года согласия на функционирование генерального консульства России в Кракове российская сторона с 29 августа 2025 года отзывает согласие на функционирование генерального консульства Польши в Калининграде", - сообщили в министерстве.

В МИД РФ также подчеркнули, что этот шаг вызван "необоснованными и враждебными действиями польской стороны, выразившимися в сокращении под надуманным предлогом российского консульского присутствия на территории Республики Польша".

"Российская дипломатия неизменно исходит из того, что ни один недружественный выпад против нашей страны не останется без надлежащей реакции и последствий", - указали в дипведомстве.