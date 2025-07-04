Россия вернула еще одну группу военнослужащих по договоренностям в Стамбуле

Россия вернула еще одну группу военнослужащих в результате договоренностей 2 июня в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

В Минобороны уточнили, что российские военнослужащие находятся в Беларуси, им оказывается медицинская помощь, после чего они будут доставлены для лечения и реабилитации в РФ.

Как сообщил ТАСС источник, близкий к российской переговорной группе, работа продолжается. По итогам двух раундов переговоров в Стамбуле РФ и Украина договорились об обмене пленными по формуле "тысяча на тысячу", а также о возвращении тяжелобольных и молодых (до 25 лет) пленных по формату "всех на всех" - с каждой стороны не менее 1000 человек.