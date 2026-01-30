Россия воздержится от ударов по Украине

Пресс-секретарь российского президента Песков подтвердил, что глава Белого дома попросил Владимира Путина приостановить на неделю атаки на Украину на фоне переговоров. Идет ли речь об энергетическом перемирии, Песков не ответил, но добавил, что Москва согласилась с необходимостью создания благоприятных условий для проведения переговоров.



Напомним, второй раунд трехсторонней встречи по урегулированию украинского конфликта планируется в Абу-Даби 1 февраля.