Россия впервые продемонтрировала экспортную версию беспилотного комплекса "Ланцет-Э"

Фото телеграм-канала "Рособоронэкспорт" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/83e45b55-2730-4900-90a7-4e908e8c9a97/conversions/ac24af54-c3d4-44cb-822a-71bde5d954dc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/83e45b55-2730-4900-90a7-4e908e8c9a97/conversions/ac24af54-c3d4-44cb-822a-71bde5d954dc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/83e45b55-2730-4900-90a7-4e908e8c9a97/conversions/ac24af54-c3d4-44cb-822a-71bde5d954dc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/83e45b55-2730-4900-90a7-4e908e8c9a97/conversions/ac24af54-c3d4-44cb-822a-71bde5d954dc-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото телеграм-канала "Рособоронэкспорт"

Россия впервые презентовала экспортную версию беспилотного комплекса "Ланцет-Э" на международной выставке вооружений и военной техники MILEX-2025 в Минске, сообщает ТАСС.

Среди выставленных образцов - носитель управляемых боеприпасов "Изделие 52-Э", а также "Изделие 51-Э" и Z-16-Э.

"Ланцет", применяющийся в спецоперации, был впервые показан за рубежом на выставке ADEX 2024 в Баку в сентябре 2024 года.