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Россия впервые продемонтрировала экспортную версию беспилотного комплекса "Ланцет-Э"

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Фото телеграм-канала "Рособоронэкспорт"

Россия впервые презентовала экспортную версию беспилотного комплекса "Ланцет-Э" на международной выставке вооружений и военной техники MILEX-2025 в Минске, сообщает ТАСС.

Среди выставленных образцов - носитель управляемых боеприпасов "Изделие 52-Э", а также "Изделие 51-Э" и Z-16-Э.

"Ланцет", применяющийся в спецоперации, был впервые показан за рубежом на выставке ADEX 2024 в Баку в сентябре 2024 года.

Выставка проходит в Минске с 21 по 24 мая.

РоссияMILEX 2025