3.71 BYN
3.01 BYN
3.39 BYN
Россия впервые продемонтрировала экспортную версию беспилотного комплекса "Ланцет-Э"
Россия впервые презентовала экспортную версию беспилотного комплекса "Ланцет-Э" на международной выставке вооружений и военной техники MILEX-2025 в Минске, сообщает ТАСС.
Среди выставленных образцов - носитель управляемых боеприпасов "Изделие 52-Э", а также "Изделие 51-Э" и Z-16-Э.
"Ланцет", применяющийся в спецоперации, был впервые показан за рубежом на выставке ADEX 2024 в Баку в сентябре 2024 года.
Выставка проходит в Минске с 21 по 24 мая.