Россия запросила экстренные консультации СБ ООН по ситуации в Сирии

Ожидается, что эти консультации могут состояться 9 декабря. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что в свете недавних событий в Сирии необходимо разобраться в их глубине и последствиях как для самой страны, так и для всего региона. В частности, важно прояснить ситуацию вокруг Сил Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением на оккупированных Израилем сирийских Голанских высотах.