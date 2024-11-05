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Россия запросила экстренные консультации СБ ООН по ситуации в Сирии

Россия обратилась с запросом на экстренные консультации Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии, сообщает ТАСС.

Ожидается, что эти консультации могут состояться 9 декабря. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что в свете недавних событий в Сирии необходимо разобраться в их глубине и последствиях как для самой страны, так и для всего региона. В частности, важно прояснить ситуацию вокруг Сил Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением на оккупированных Израилем сирийских Голанских высотах.

Консультации планируются на вторую половину дня по времени Нью-Йорка в понедельник, 9 декабря. Постоянное представительство США при ООН, которое председательствует в Совете Безопасности в декабре, не дало информации о проведении этих консультаций.

Фото ТАСС

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