Россия запросит проведение спецзаседания Совбеза ООН по вопросу спасения населения сектора Газа

Голод, эпидемии, тотальное разрушение жизненно важной инфраструктуры. Россия потребует специального заседания Совета Безопасности ООН по вопросу спасения населения сектора Газа и решительно призывает Израиль немедленно прекратить боевые действия в анклаве.

Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН:

"Мы планируем запросить отдельное заседание Совета Безопасности, посвященное этой теме - детям Газа, которое наши западные коллеги, к сожалению, предпочитают не замечать в угоду другим, более выигрышным, с их точки зрения, сюжетам".

Также он добавил: "Мы крайне обеспокоены продолжающимися обстрелами и бомбардировками Израиля гражданских объектов на территории сектора Газа. На ежедневной основе с севера сектора поступает информация об авианалетах на лагеря беженцев и внутренне перемещенных лиц. В условиях боевых действий и установленной Западным Иерусалимом блокады в анклаве разразилась настоящая гуманитарная катастрофа".

Накануне израильская армия нанесла ряд мощных ударов по сектору Газа. Погибли как минимум 70 человек, среди которых много детей. Атаке подверглась так называемая гуманитарная зона, в которой ранее израильские власти гарантировали безопасность пребывания.