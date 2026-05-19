"Россия защищает обычных людей": мать итальянского бойца раскрывает правду о СВО

Воевать на стороне России и не в своей войне. Почему все больше иностранцев выбирают путь воина, приезжают в далекую страну, учат язык и отстаивают, казалось бы, не свои интересы? Те, кто никогда не общался с такими добровольцами, скажут, что деньги все решают. Конечно, решают, но не все и не всегда. В программе "Это другое" о мотивах, высоких идеалах и прагматичности наемников.

Это другое | Итальянец воевал за Россию! Мать героя: сын выбрал честь вместо комфорта Запада Воевать за Россию, когда это не твоя война? Почему всe больше иностранцев бросают свою жизнь, учат русский язык и идут на фронт? От Сербии до Италии, от Африки до Латинской Америки - люди из минимум 48 стран уже воюют на стороне нашего союзника. Для многих это настоящая мировоззренческая война. Они устали от навязанной западной идеологии и хотят защитить традиционные ценности, суверенитет и правду. Высокие идеалы или что-то более глубокое? Сегодня - откровенный разговор с матерью итальянского добровольца Элиа Пуццолу, который отдал жизнь за Донбасс. 19.05.2026 22:02

Поток добровольцев гораздо шире, чем о нем принято думать. Это люди из десятков стран мира, включая даже тех, кто формально считается противниками. По некоторым данным, на стороне нашего союзника воюют граждане как минимум 48 стран. Это не только жители постсоветского пространства, но и люди из стран Запада, Азии, Африки и Латинской Америки.

Однако для многих это все же сознательная битва в мировоззренческой войне, где Россия стала магнитом для тех, кто устал быть жертвой идеологии США и хочет отстоять право на свой традиционный суверенный путь.

Многие западные добровольцы утверждают, что их собственные правительства предали их. Они видят реальность так, что Украина получает деньги западных стран, а Россия защищает мирное население, обычных людей и их прошлое, настоящее и будущее. Для многих решающим становится желание отдать долг союзничеству с СССР в прошлом. Сербский снайпер Деян Берич, как он честно сказал, приехал в 2014 году, чтобы отдать долг русскому народу за помощь Югославии в 90-х.

Военные действия на Донбассе стали магнитом, который притягивал и продолжает притягивать людей с обостренным чувством справедливости со всего мира.

Итальянец Элиа Пуццолу был именно таким. Он геройски погиб, служа в одном из разведподразделений российской армии. В Донецк впервые приехал в 2019-м.

Какова была мотивация итальянца, который выбрал делом своей жизни войну и встал на защиту обиженных, рассказала мама Элиа.

Оливия Годзано, мать погибшего итальянского добровольца Элиа Пуццолу:

"Он был ребенком, а затем мужчиной, который сразу поражал своим сильным духом, своей цельностью и красотой. В нем горел внутренний огонь, в нем жили задатки воина. С самого детства он всегда был таким. У него всегда был дух самурая. Честность, справедливость, мужество, сострадание, искренность, честь, долг, верность, вежливость, самообладание. У него не было времени создать семью. Думаю, ему бы этого хотелось".

"Примерно с 19 лет он интересовался внешней политикой. Его возмущала несправедливость мирового порядка и его дисбаланс. Он хотел внести свой вклад в то, чтобы сделать мир справедливым, помогать людям и защищать их. В вопросах Донбасса он видел, что официальный нарратив не соответствует действительности. И это несмотря на то что в 2014 году, когда произошел государственный переворот, освещение событий в Италии было довольно верным, но затем оно полностью изменилось, следуя прозападной пропаганде", - считает женщина.

Ее сын провел исследования, изучил информацию и нашел в русской культуре те ценности, в которые верил и которых не встречал здесь, на Западе. "Он был готов отдать жизнь и осознавал, что рискует ею. Был готов пожертвовать собой ради защиты жителей Донбасса", - считает она.

Оливия Годзано, мать погибшего итальянского добровольца Элиа Пуццолу:

"Я помню один день, когда мы говорили по телефону, когда он был в Донецке, еще до специальной операции, тогда произошел обстрел. Ракета упала на рынок с мирными жителями, было много погибших. Он был действительно возмущен тем, что можно было вот так наносить удары по мирным жителям. И это стало дополнительной мотивацией, чтобы идти до конца, защищая людей".

Перед отъездом в Россию в 2019 году он подготовился. Самостоятельно выучил русский язык и тренировался физически, чтобы преодолеть любые испытания.

Оливия Годзано, мать погибшего итальянского добровольца Элиа Пуццолу:

"Мы часто говорили об этом и сходились во мнении. Впрочем, достаточно следить за историей, не позволяя официальному европейскому нарративу направлять и обуславливать себя. Основной проблемой стало расширение НАТО и его последствия. Специальная операция, к сожалению, была практически неизбежной, так как все принятые многосторонние дипломатические, переговорные и ратификационные соглашения не соблюдались".

"Начиная с Евромайдана, которому был дан окончательный старт уже 9 лет назад, а то и больше, и который являлся государственным переворотом, спланированным США в сговоре с Европой еще за годы до этого. Подтверждение этому есть и в последней книге Меркель, и в заявлениях трех французских президентов, а также Шольца, и в заявлении главы НАТО Столтенберга, который говорил, что мы должны победить Россию, - привела доводы мама погибшего бойца. - Этого можно было избежать как незадолго до, так и сразу, когда Россия и Украина были готовы подписать соглашение о нерасширении НАТО на Украину. Все закончилось бы через 40 дней, но наши не захотели и бойкотировали соглашение", - сожалеет женщина.

"Мы находимся на таком историческом этапе, когда большая часть людей пребывает под гипнозом и в рабстве, потакая системе своей инерцией, вызванной промывкой мозгов и образом жизни, навязанным мейнстримом, экономическим лобби, как следствие, системой труда и досуга, подчеркнуто радикализованной и лишенной свободы выбора. Таким образом, власть сверху, находящаяся в руках экономики, временно ставшей самоцелью, может полагать, что вправе и дальше делать по всему миру все, что ей угодно, называя это демократией, экспортируя ее и преподнося как единственно верную модель", - уверена она.

В Европе она видит форму авторитарного манипулирования. "В Европе много говорят о защите демократии. Но о какой демократии? - задается она вопросом. - Я ее не вижу и Элиа ее тоже не видел. Вместо этого я вижу цензуру, вижу людей, выступающих против решений, принятых в Брюсселе, вижу манипуляцию информации и медийное принуждение. Я даже не верю в существование политической идеологии, а лишь в состояние подчинения высшим силам, силам капитализма и глубинного государства, которое хочет доминировать над миром по своему усмотрению. Я считаю, что в Европейском парламенте не хватает интеллекта и присутствует полное раболепие, а также ощущается огромный дефицит мужества. Я искренне надеюсь, что эта тенденция не является необратимой, что люди смогут открыть глаза".