Россия зеркально США может начать испытания стратегического ядерного оружия

"Хотел бы отметить, что Россия всегда неукоснительно придерживалась и придерживается обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Планов отойти от этих обязательств у нас нет. Вместе с тем действительно еще в федеральном послании в 2023 году мною было сказано, что в случае, если Штаты или другие государства - участники соответствующего договора проведут такие испытания, то и Россия тоже должна будет соответствующим образом предпринять адекватные ответные действия. В этой связи я поручаю МИД, Минобороны, спецслужбам и гражданским ведомствам сделать все для того, чтобы собрать дополнительную информацию по этому вопросу, провести ее анализ на площадке Совбеза и внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке начала испытаний ядерного оружия".