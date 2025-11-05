Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Россия зеркально США может начать испытания стратегического ядерного оружия

Москва готова дать зеркальный ответ на потенциальное возобновление ядерных испытаний США. Поводом стало провокационное заявление Дональда Трампа, в котором он обосновал возможные испытания американского оружия массового поражения "аналогичными действиями России и Китая".

Российский посол в Вашингтоне предпринял попытку прояснить эти обвинения, направив официальные запросы в Совет национальной безопасности и Госдеп. Ответа не последовало. Молчание Вашингтона было расценено как знак.

Путин обсудил с Совбезом ответ на американские ядерные учения

Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия неукоснительно соблюдает мораторий, однако действия США вынуждают Москву рассматривать симметричные меры.

Владимир Путин, Президент России:

"Хотел бы отметить, что Россия всегда неукоснительно придерживалась и придерживается обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Планов отойти от этих обязательств у нас нет. Вместе с тем действительно еще в федеральном послании в 2023 году мною было сказано, что в случае, если Штаты или другие государства - участники соответствующего договора проведут такие испытания, то и Россия тоже должна будет соответствующим образом предпринять адекватные ответные действия. В этой связи я поручаю МИД, Минобороны, спецслужбам и гражданским ведомствам сделать все для того, чтобы собрать дополнительную информацию по этому вопросу, провести ее анализ на площадке Совбеза и внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке начала испытаний ядерного оружия".

Министр обороны России Андрей Белоусов выступает за немедленную подготовку к полномасштабным испытаниям. По его словам, техническая возможность для этого существует, приведение полигонов в готовность может быть осуществлено в кратчайшие сроки. В Кремле считают, что угрожающая риторика Трампа - не просто слова, а сигнал о начале новой опасной главы в гонке стратегических вооружений.

В миреРоссия

испытанияядерное оружиеРоссия-СШАВладимир Путин