Российские ученые создали и испытали лекарство от рака предстательной железы

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Ученые из Томского политеха создали и испытали первое российское соединение, которое можно использовать для диагностики и лечения рака предстательной железы.Об этом сообщает РИА Новости.

Данные первой фазы пилотных клинических испытаний подтвердили переносимость и безопасность как терапевтического, так и диагностического препаратов с новой молекулой. Результаты исследования опубликованы в ACS Pharmacology & Translational Science.

Факт По данным Всемирной организации здравоохранения, рак предстательной железы - вторая по частоте диагностируемая форма онкологических заболеваний в мире, и он будет диагностирован в течение жизни примерно у одного из восьмерых мужчин.

В рамках современного подхода к борьбе с онкологией - тераностики - ученые разрабатывают препараты, подходящие и для диагностики, и для лечения онкозаболеваний. К настоящему времени в мире создано всего две тераностических молекулы: одна для лечения и диагностики рака предстательной железы, другая - для терапии нейроэндокринных опухолей, причем обе запатентованы и производятся за рубежом.

Первую российскую тераностическую пару на основе нового соединения-лиганда предложили специалисты Томского политеха совместно с коллегами из Томского национального исследовательского медицинского центра и МГУ им. Ломоносова. В сочетании с разными радиоактивными изотопами препараты могут давать как диагностический, так и терапевтический эффект.

"В основе наших радиофармпрепаратов - соединение BQ-ПСМА, которое является производным мочевины и обладает высокой чувствительностью и сродством к ПСМА. Если присоединить к BQ-ПСМА диагностический технеций-99m, то он сработает в качестве "сигнального маячка", указывая местонахождение раковых клеток. Если же использовать изотоп, обладающий терапевтическими свойствами, - лютеций-177, то появляется возможность мощного терапевтического воздействия на опухолевые клетки", - рассказал руководитель проекта, старший научный сотрудник НОЦ "Онкотераностика" Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Роман Зельчан.

ПСМА (простат-специфический мембранный антиген) - это особый белок на поверхности клеток рака простаты. BQ-ПСМА эффективно обнаруживает в организме опухолевые клетки с экспрессией ПСМА. Ученые получили и отобрали наиболее перспективные молекулы, разработали методики синтеза лиганда, мечения его изотопами и запатентовали их.

"В 2023 году диагностический радиофармпрепарат с изотопом технеций-99m успешно прошел первую фазу пилотных клинических исследований с участием пациентов НИИ онкологии Томского НИМЦ, а в 2024 году терапевтическая молекула с лютецием-177 также преодолела этот рубеж. Исследования показали безопасность, переносимость и первичную эффективность терапевтического соединения, были рассчитаны лучевые нагрузки", - добавил ученый.

Разработка описана в ряде патентов и нормативных документов, заявили специалисты.

Руководитель проекта рассказал о планах коллектива по проведению прямых клинических исследований по изучению эффективности наших радиофармацевтических лекарственных препаратов в сравнении с имеющимися зарубежными аналогами.