Российско-американские переговоры завершились в Стамбуле

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Консультации РФ и США в Стамбуле по нормализации работы посольств завершены, они продлились почти 6 часов, сообщает ТАСС.

Встреча завершилась без заявлений для прессы. Автомобиль с делегацией США первым покинул территорию российского генконсульства в Стамбуле, где проходили консультации.

Ожидается, что итоги переговоров будут подведены позднее по линии внешнеполитических ведомств двух стран.

Делегацию РФ на второй встрече вновь возглавлял посол в Вашингтоне Александр Дарчиев (в феврале занимал должность директора департамента Северной Атлантики МИД), делегацию США - заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.