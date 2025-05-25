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Рост энерготарифов в Латвии: выход из БРЭЛЛ повлечет дополнительные расходы
Выход из единой с Беларусью и Россией энергосистемы обойдется латвийцам недешево. Местные журналисты выяснили - с 1 июля в стране будут повышены тарифы на электричество.
Дело в том, что хотя Рига довольно давно не закупала энергию у России, в рамках системы БРЭЛЛ последние годы все равно осуществлялась балансировка мощностей - т. е. Латвия была застрахована от проблем, которые возникали в случае дефицита или избытка электричества.
Теперь эту услугу придется оплачивать втридорога скандинавам - расходы частично возьмет на себя бюджет, частично их будут нести граждане. Соответственно, энерготарифы гарантированно вырастут, насколько серьезно - станет ясно во втором полугодии.