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Рост планетарного ВВП будет меньше ожидаемого - лишь 2,3 %
Всемирный банк пессимистически оценивает перспективы мировой экономики. Прогноз роста ухудшен для 70 % государств планеты. Рецессии быть не должно, но лишь благодаря росту, который продемонстрируют Китай и ряд развивающихся стран.
В итоге планетарный ВВП увеличится лишь на 2,3 %, что почти на 0,5 % меньше, чем Всемирный банк обещал раньше.
В целом показатели глобальной экономики окажутся худшими за последние 60 лет. Особенно печальными результаты года будут для стран первого мира, ожидают экономисты.