Рост планетарного ВВП будет меньше ожидаемого - лишь 2,3 %

Всемирный банк пессимистически оценивает перспективы мировой экономики. Прогноз роста ухудшен для 70 % государств планеты. Рецессии быть не должно, но лишь благодаря росту, который продемонстрируют Китай и ряд развивающихся стран.

В итоге планетарный ВВП увеличится лишь на 2,3 %, что почти на 0,5 % меньше, чем Всемирный банк обещал раньше.