Рост цен на дизель привел к массовым банкротствам транспортных фирм в Польше
Автор:Редакция news.by
Польский сектор логистики столкнулся с волной банкротств. По данным издания "Речь Посполита", только за I квартал 2026 года в Польше разорились более 1200 транспортных компаний. Это сопоставимо с показателями за весь 2025 год.
Главным катализатором краха отрасли стал 40-процентный скачок цен на дизельное топливо, вызванный эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Ситуацию усугубляет резкое удорожание транзита в соседних Германии, Австрии и Чехии, а также введение новых внутренних дорожных сборов.