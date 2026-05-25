Рост цен на дизель привел к массовым банкротствам транспортных фирм в Польше

Польский сектор логистики столкнулся с волной банкротств. По данным издания "Речь Посполита", только за I квартал 2026 года в Польше разорились более 1200 транспортных компаний. Это сопоставимо с показателями за весь 2025 год.

Главным катализатором краха отрасли стал 40-процентный скачок цен на дизельное топливо, вызванный эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Ситуацию усугубляет резкое удорожание транзита в соседних Германии, Австрии и Чехии, а также введение новых внутренних дорожных сборов.

