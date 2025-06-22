Рубио недоволен, что Аракчи едет на переговоры в Россию, а не в США

Госсекретарь США - временно исполняющий обязанности помощника американского президента по национальной безопасности Марко Рубио выразил недовольство в связи с тем, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи едет на встречи с руководством России, а не с эмиссарами Вашингтона, пишет ТАСС.

"Я видел, что министр иностранных дел вместо того, чтобы встречаться со [спецпосланником американского лидера] Стивом Уиткоффом, направляется в Москву, чтобы встречаться с [президентом России Владимиром] Путиным", - сказал глава внешнеполитического ведомства США в эфире телеканала CBS News.

При этом Рубио признал, что не может выдвинуть никаких содержательных возражений против переговоров главы МИД Ирана в России. "Речь идет о заблаговременно запланированной встрече, это нормально, они (иранцы - Прим. ред.) могут ехать и встречаться", - заявил шеф американской дипломатии.

Он в очередной раз подтвердил, что США настаивают на том, чтобы Иран не имел возможности заниматься обогащением урана. Однако в наличии в целом гражданской ядерной программы Вашингтон Тегерану не отказывает, уточнил Рубио. "В конце концов, мы хотим иметь с ними (иранцами - Прим. ред.) соглашение, дипломатическое соглашение, в рамках которого они могут обладать гражданской ядерной программой, но не занимаются обогащением [урана] и не располагать [расщепляющимися] материалами оружейного уровня или мощностями оружейного уровня", - подчеркнул госсекретарь.