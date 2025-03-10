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Рубио сообщил, что администрация Трампа официально прекратила действие 83 % программ USAID
Администрация президента США Дональда Трампа официально прекратила действие 83 % программ Агентства по международному развитию (USAID). Это заявил госсекретарь США Марко Рубио, пишет ТАСС.
"После шестинедельной проверки мы официально прекратили действие 83 % программ USAID. В рамках 5,2 тыс. контрактов, которые теперь аннулированы, десятки миллиардов долларов были потрачены не в интересах Соединенных Штатов (а в некоторых случаях даже во вред им)", - написал он в X. По словам Рубио, ведение оставшихся в силе программ USAID (около 1 тыс.) было передано Госдепартаменту США.
В своем посте госсекретарь также поблагодарил ведомство по повышению эффективности правительства США (DOGE), которое курирует Илон Маск, за его вклад в осуществление этой "назревшей исторической реформы".
26 февраля администрация Трампа заявляла о намерении аннулировать 92 % контрактов USAID и Госдепартамента на оказание иностранной помощи, что позволит сэкономить около 60 млрд долларов из государственного бюджета. 3 февраля американская администрация с подачи Маска и его ведомства приостановила деятельность агентства.