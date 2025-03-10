Рубио сообщил, что администрация Трампа официально прекратила действие 83 % программ USAID

"После шестинедельной проверки мы официально прекратили действие 83 % программ USAID. В рамках 5,2 тыс. контрактов, которые теперь аннулированы, десятки миллиардов долларов были потрачены не в интересах Соединенных Штатов (а в некоторых случаях даже во вред им)", - написал он в X. По словам Рубио, ведение оставшихся в силе программ USAID (около 1 тыс.) было передано Госдепартаменту США.