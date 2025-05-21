Рубио: США больше не могут решать все мировые проблемы

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Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что Америка больше не может решать все мировые проблемы, его слова приводит РИА Новости.

"Есть много в мире достойных поводов. Много происходит ужасающего. США не смогут решить все проблемы. Нужно сохранять приоритет на национальных интересах", - заявил Рубио на бюджетных слушаниях в профильном комитете палаты представителей.

По его словам, любое действие правительства, каждый потраченный доллар должны приносить заметную пользу людям: делать страну безопасней, сильней и более преуспевающей.

"Идеально, если все три пункта", - добавил Рубио.