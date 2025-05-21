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Рубио: США больше не могут решать все мировые проблемы
Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что Америка больше не может решать все мировые проблемы, его слова приводит РИА Новости.
"Есть много в мире достойных поводов. Много происходит ужасающего. США не смогут решить все проблемы. Нужно сохранять приоритет на национальных интересах", - заявил Рубио на бюджетных слушаниях в профильном комитете палаты представителей.
По его словам, любое действие правительства, каждый потраченный доллар должны приносить заметную пользу людям: делать страну безопасней, сильней и более преуспевающей.
"Идеально, если все три пункта", - добавил Рубио.
Он подчеркнул, что сохранение многих программ иностранной помощи в рамках запрашиваемого бюджета США не могут себе позволить.