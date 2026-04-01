Рубио: США придется пересмотреть отношения с союзниками по НАТО

Война на Ближнем Востоке стала своеобразной проверкой на прочность Северо-Атлантического альянса. В администрации США в связи с этим заговорили о необходимости провести переоценку ценности НАТО. С таким заявлением выступил госсекретарь США Рубио. Ранее Франция и Испания закрыли небо для американских самолетов, задействованных в войне с Ираном. Кроме того, Италия отказала США в доступе к базе на Сицилии.

"НАТО, по сути, нужно для того, чтобы наши войска находились в Европе и обеспечивали ее безопасность. Но когда помощь требуется нам, ее нет. Мы ведь не просим их наносить авиаудары. Речь всего лишь о том, чтобы нам позволили использовать их военные базы, и на это мы получаем отказ. Тогда возникает вопрос: зачем мы вообще в НАТО? Почему мы вложили миллиарды и сотни миллиардов долларов, а за годы - фактически триллионы, и держим в регионе значительные американские силы? Если в момент, когда нам это действительно необходимо, нам не позволяют пользоваться этими базами, то какой в этом смысл?"