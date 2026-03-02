Рубио: США рассматривают возможность проведения в Иране наземной операции

США рассматривают возможность проведения в Иране наземной операции, передает слова Трампа американский госсекретарь Рубио.

Израиль, как заявил бывший министр обороны страны, также не исключает развертывания своих войск в исламской республике. Тель-Авив, подчеркивает экс-чиновник, ждал этого 47 лет.

Воздушные удары тем временем не прекращаются. ВВС Израиля нанесли удары по десяткам зданий иранских властей в центре Тегерана: атакованы базы и региональные командные центры органов внутренней безопасности и штаб-квартиры Министерства разведки. Также сообщается о бомбардировке иранского парламента и гостелерадиокомпании. Рубио заявил, что самые разрушительные удары по исламской республике еще только впереди. Однако, по информации телеканала CNN, у США заканчиваются запасы некоторых ракет, в том числе "Томагавков".

Тегеран тем временем продолжает наносить удары по инфраструктуре стран, где находятся военные базы США, задействованные в операции. Как передает Agence France-Presse, два сильных взрыва прогремели в дипквартале Эр-Рияда в Саудовской Аравии. На территории посольства США там начался пожар. Около 5 взрывов прозвучало в столице Катара Дохе. Взрывы были и в Тель-Авиве. Несколько ракетных атак отразили ОАЭ.