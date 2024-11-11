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Рухнувшие мечты. Каждый пятый украинец считает - через 10 лет экономика страны будет разрушена

Все меньше украинцев представляют свою страну процветающим государством в составе ЕС - данные опроса приводит Foreign Affairs.

В октябре 2022 года в это верили 88 % украинцев, в декабре прошлого - уже 73, а в конце этого года - только 55 %.

Каждый пятый считает - через 10 лет экономика Украины будет разрушена, а многие жители уедут.

Идея возвращения границ 1991 года тоже стала менее популярной.

В мае 2023 года только 10 % украинцев были готовы отложить освобождение территорий на будущее. К концу года показатель вырос до 38 %.

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