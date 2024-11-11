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Румыния и Болгария официально присоединились к Шенгену

Румыния и Болгария официально и полноправно вошли в Шенгенскую зону.

В полночь Нового года министры внутренних дел обеих стран на пограничном пункте на мосту через Дунай официально открыли право на свободное передвижение по Шенгенской зоне.

Обе страны добивались этого в течение многих лет. Они вступили в Евросоюз 18 лет назад, но до сих пор их жителям приходилось стоять в очередях на 30 сухопутных границах между Румынией и Болгарией в ожидании официальных проверок.

Были окончательно отменены проверки на морских и воздушных границах.

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