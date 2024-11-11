3.35 RUB
3.47 USD
3.62 EUR
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоКультураЗдоровьеПроисшествияРегионыТехнологииСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Румыния и Болгария официально присоединились к Шенгену
Румыния и Болгария официально и полноправно вошли в Шенгенскую зону.
В полночь Нового года министры внутренних дел обеих стран на пограничном пункте на мосту через Дунай официально открыли право на свободное передвижение по Шенгенской зоне.
Обе страны добивались этого в течение многих лет. Они вступили в Евросоюз 18 лет назад, но до сих пор их жителям приходилось стоять в очередях на 30 сухопутных границах между Румынией и Болгарией в ожидании официальных проверок.
Были окончательно отменены проверки на морских и воздушных границах.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Марафон единства" принимает Солигорск
Минздрав: госучреждения здравоохранения могут по желанию граждан оказывать платную медпомощь
"В Латвии страшно рожать" - по каким причинам жители страны отказываются иметь детей
"Я чувствую и дышу". Сильно пострадавшая при пожаре в витебском ТЦ женщина выписана из больницы
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все