Румыния и Болгария официально присоединились к Шенгену

В полночь Нового года министры внутренних дел обеих стран на пограничном пункте на мосту через Дунай официально открыли право на свободное передвижение по Шенгенской зоне.

Обе страны добивались этого в течение многих лет. Они вступили в Евросоюз 18 лет назад, но до сих пор их жителям приходилось стоять в очередях на 30 сухопутных границах между Румынией и Болгарией в ожидании официальных проверок.