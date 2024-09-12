ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Румыния одобрила финансирование подготовки украинских летчиков для F-16

Правительство Румынии приняло срочное постановление о процедуре подготовки украинских летчиков для истребителей F-16. Определены юридические и практические нюансы.

Как стало известно, военнослужащие ВСУ будут обучаться на 86-й авиабазе в Фетешть. Бухарест возьмет на себя все затраты на проживание, питание, транспорт, расход топлива в процессе обучения, а также предоставления спецоборудования и других сопутствующих товаров. Сумма финансовых издержек не приводится.

Центр подготовки в Фетешть был создан в прошлом году совместно с Нидерландами и Данией, которая является координатором Международной коалиции F-16.

Румыниявоеннослужащие

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все