Румыния одобрила финансирование подготовки украинских летчиков для F-16

Как стало известно, военнослужащие ВСУ будут обучаться на 86-й авиабазе в Фетешть. Бухарест возьмет на себя все затраты на проживание, питание, транспорт, расход топлива в процессе обучения, а также предоставления спецоборудования и других сопутствующих товаров. Сумма финансовых издержек не приводится.