Румыния возглавила антирейтинг Евросоюза по росту инфляции

Румыния возглавила антирейтинг. Страна вышла на первое место в Евросоюзе по темпам роста цен. Годовая инфляция превысила психологический порог в 10 %.

Из-за стремительного удорожания продуктов, аренды и коммунальных услуг граждане ежемесячно теряют сотни долларов. Так, работник со средней зарплатой недосчитывается более 130 долларов реального дохода.

В продовольственном секторе сильнее всего подорожали кофе, яйца и говядина. Но настоящий ценовой шок - в энергетической сфере: тарифы на электричество подскочили почти на 55 % , бензин вырос на 22, а дизель - на 33 %.