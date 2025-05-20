Румыны режут паспорта, протестуя против победы Дана на выборах, и готовы покинуть страну

Румыны начали массово избавляться от паспортов - разочарованные избиратели так выражают протест против результатов выборов в стране. Их возмущает ситуация, когда лидера президентской гонки Джордже Симиона внезапно обошел его оппонент Никушор Дан благодаря неожиданно активному голосованию диаспоры в европейских странах.

Не поверившие в поражение своего кандидата румыны разрезают паспорта, они заявляют о намерении отказаться от гражданства и покинуть родину. Симион не оставил без внимания это массовое разочарование - он призвал сограждан оставаться в стране и присоединяться к движениям за суверенитет, чтобы добиться перемен.