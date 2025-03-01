Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаОбществоПрезидентПроисшествияВ миреРегионыКультураЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Румыны вышли на протесты в поддержку Джорджеску

В Румынии с самого утра люди начали собираться в поддержку Кэлина Джорджеску, который сегодня собирается выдвинуть свою кандидатуру на пост президента. Первая попытка была жестко пресечена. Политика задержали и доставили в прокуратуру. Позже отпустили под подписку о невыезде с запретом общаться со СМИ.

Колонны демонстрантов выстроились по маршруту предполагаемого движения кандидата для подачи заявления. После ареста и запрета на деятельность в интернете популярность Джорджеску только выросла.

Румыния