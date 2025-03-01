Румыны вышли на протесты в поддержку Джорджеску

В Румынии с самого утра люди начали собираться в поддержку Кэлина Джорджеску, который сегодня собирается выдвинуть свою кандидатуру на пост президента. Первая попытка была жестко пресечена. Политика задержали и доставили в прокуратуру. Позже отпустили под подписку о невыезде с запретом общаться со СМИ.