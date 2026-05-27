Русский язык в латвийских медиа объявлен вне закона

Парламент Латвии одобрил новое радикальное ограничение использования русского языка в СМИ страны. Теперь вещание на русском будет возможно только в чрезвычайной ситуации.

Например, после объявления войны или в условиях природного бедствия, когда подобная коммуникация оправдана донесением информации до всех граждан.

Русский язык в латвийских медиа окончательно объявлен вне закона. Это происходит несмотря на то, что для значительной части жителей Риги он по-прежнему остается родным.

Парламентарии ссылаются на решение Конституционного суда, который постановил, что использование русского языка противоречит основному закону страны.

