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Ряд районов индийского региона Джамму и Кашмир эвакуируют из-за обострения конфликта с Пакистаном
Ряд районов индийского региона Джамму и Кашмир эвакуируют на фоне обострения конфликта с Пакистаном, заявил вице-губернатор региона Манодж Синха. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава региона отметил, что тщательно следит за ситуацией и что правительство Джамму и Кашмира готово к любому развитию событий.
"Критически оценил ситуацию в приграничных районах союзной территории Джамму и Кашмир... Я также поручил заместителям комиссаров переместить деревенских жителей из уязвимых районов в более безопасные места, обеспечив для них проживание, питание, медицинскую помощь и транспортные услуги", - написал вице-губернатор на своей странице в соцсети X.
Правительство региона обеспечит безопасность всех его граждан, подчеркнул он.
Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме начало операцию "Синдур", нанеся удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. В ведомстве отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 24 человек, 46 получили ранения.
Ранее премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. МИД Пакистана, комментируя индийские удары по пакистанской территории, заявил, что "безрассудные действия" Индии приблизили два государства, обладающих ядерным оружием, к крупному конфликту. МИД Пакистана заявил также, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ, и назвал удар Индии неспровоцированным и вопиющим актом войны.