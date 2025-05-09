Рютте: Альянс не включил вступление Украины в НАТО в условия возможного мирного договора

Как заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, вопрос вступления Украины в альянс остается долгосрочной перспективой и не включен в возможные условия мирного соглашения с Россией, сообщает ТАСС.

"НАТО обещала Украине необратимый путь в НАТО, но мы никогда не обещали, что это будет результатом мирного соглашения. Мы считаем, что это вопрос на более долгосрочную перспективу", - сказал он, отвечая на вопрос, поддерживают ли они с Мерцем приглашение Украины в альянс как часть "гарантий безопасности после конфликта с Россией".

Формулировка о "необратимом пути" появилось в итоговом заявлении саммита НАТО по Украине в 2024 году. Члены НАТО не скрывали, что она является своего рода компенсацией Украине за то, что в заявлении саммита не было никакой конкретики о приеме в альянс.

После прихода к власти в США президента Дональда Трампа в январе 2025 года сам он и генсек Рютте заявляли, что вопрос о вступлении Украины в альянс "не находится на столе переговоров".