Рютте призвал европейцев готовиться к масштабной войне

Генсек НАТО Рютте призвал европейцев готовиться к войне, которая, по его словам, достигнет огромных масштабов и будет аналогична тяжелым временам предыдущих поколений.

Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО:

"Нам нужно готовиться к такой же войне, какую пережили наши деды и прадеды. Представьте себе конфликт, затронувший каждый дом".

С таким заявлением Рютте выступил в Германии на Мюнхенской конференции по безопасности. Вместе с запугиванием европейцев Рютте вновь призвал страны НАТО тратить больше на оборону и производство вооружений, пишет The Guardian.