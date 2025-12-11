3.75 BYN
Рютте призвал европейцев готовиться к масштабной войне
Автор:Редакция news.by
Генсек НАТО Рютте призвал европейцев готовиться к войне, которая, по его словам, достигнет огромных масштабов и будет аналогична тяжелым временам предыдущих поколений.
Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО:
"Нам нужно готовиться к такой же войне, какую пережили наши деды и прадеды. Представьте себе конфликт, затронувший каждый дом".
С таким заявлением Рютте выступил в Германии на Мюнхенской конференции по безопасности. Вместе с запугиванием европейцев Рютте вновь призвал страны НАТО тратить больше на оборону и производство вооружений, пишет The Guardian.
Фото из архива Reuters