Рютте призывал Европу сохранить "ядерный зонтик" США

Ситуация вокруг Гренландии стала камнем раздора между США и Европой. Однако Вашингтон остается преданным Североатлантическому альянсу, поскольку он имеет решающее значение не только для обороны Европы, но и самих Соединенных Штатов. Об этом заявил генсек НАТО, призывая Старый Свет оставаться под ядерным зонтиком США.

Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО:

"Со временем мы должны обеспечить, чтобы Европа смогла взять на себя больше таких возможностей - ключевых средств обеспечения безопасности, которые сейчас предоставляются Соединенными Штатами, и выполнять большую часть задач по защите Европейского континента, при этом и в дальнейшем сохраняя сильное военное присутствие США в Европе. И, разумеется, ядерный зонтик как наш гарант безопасности".