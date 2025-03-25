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Рютте: США продолжат поставки оружия и предоставление разведданных Украине
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что США продолжат поставки оружия и предоставление разведданных Украине, несмотря на то, что американская сторона не примет участия в заседании контактной группы по Украине 11 апреля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
"Ничего не изменится. Поток помощи США и разведданных будет продолжаться", - сказал Марк Рютте на пресс-конференции по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО.
"Просто на встрече будут председательствовать Германия и Великобритания", - добавил он, подтвердив тем самым, что США не примут участия во встрече.
Марк Рютте также заявил, что "никто не обещал" вступления Украины в альянс по итогам конфликта с РФ. "Это так, на саммите в Вашингтоне НАТО обещал Украине необратимый путь к членству. Однако никто никогда не давал обещания принять Украину после завершения конфликта с Россией", - пояснил он, отвечая на вопросы журналистов о переменчивой риторике альянса в отношении членства Украины.