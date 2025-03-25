Рютте: США продолжат поставки оружия и предоставление разведданных Украине

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что США продолжат поставки оружия и предоставление разведданных Украине, несмотря на то, что американская сторона не примет участия в заседании контактной группы по Украине 11 апреля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"Ничего не изменится. Поток помощи США и разведданных будет продолжаться", - сказал Марк Рютте на пресс-конференции по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО.

"Просто на встрече будут председательствовать Германия и Великобритания", - добавил он, подтвердив тем самым, что США не примут участия во встрече.