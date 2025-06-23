Рютте: Страны ЕС и Канада поставят Киеву в 2025 году оружия на 35 млрд евро

Страны Евросоюза и Канада поставят Украине вооружения на сумму 35 млрд евро в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

"Сейчас мы можем говорить о том, что европейские и канадские союзники уже обязались выделить 35 млрд евро на (военную. - Прим. БЕЛТА) помощь Украине до конца года", - заявил Рютте на пресс-конференции в преддверии саммита НАТО в Гааге. По его словам, вначале речь шла о 20 млрд евро, однако теперь союзники решили нарастить военную помощь.

Рютте отметил, что Киев нуждается в большем количестве средств противовоздушной обороны (ПВО). "Мы все знаем, что Украине нужно больше систем ПВО. Это обязательство выполняется, но в недостаточных объемах, чтобы закрыть потребность Украины. К сожалению, не так много компаний в мире производят их (системы ПВО. - Прим. БЕЛТА)", - заявил он. По его словам, союзники в НАТО работают "не покладая рук" над передачей как можно большего числа систем ПВО киевскому режиму.

По словам Рютте, саммит НАТО обещает сильное заявление по поводу Украины и подтверждение продолжения оказания Киеву военной помощи в итоговом документе встречи. Он отметил, что на встрече лидеров стран НАТО в Вашингтоне в 2024 году была достигнута договоренность о том, что Украина якобы продолжит "необратимый путь" к членству в альянсе. Генсек НАТО полагает, что это решение останется неизменным и после грядущего саммита альянса в Гааге.

Помимо этого, генсек альянса заявил, что на саммите НАТО в Гааге будут приняты новый военный инвестиционный план, основанный на расходах в 5% ВВП, а также план расширения ВПК. "Военно-инвестиционный план, конечно, секретный, но я могу сказать, что он подразумевает увеличение нашего ПВО в пять раз, производство тысяч танков и миллионов боеприпасов для поля боя, - сказал он. - Что касается военного производства, мы объявим о конкретных заказах для конкретных корпораций".