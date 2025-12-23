Рютте: Ядерный зонтик США остается главной гарантией безопасности Европы

Американский ядерный зонтик остается главной гарантией безопасности Европы, заявил генсек НАТО Марк Рютте. Он подчеркнул, что без США альянс не сможет обеспечить должный уровень сдерживания.

Рютте отметил, что лишь Франция и Великобритания обладают собственным арсеналом, но их возможности несопоставимы с американскими.