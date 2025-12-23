3.68 BYN
Рютте: Ядерный зонтик США остается главной гарантией безопасности Европы
Автор:Редакция news.by
Американский ядерный зонтик остается главной гарантией безопасности Европы, заявил генсек НАТО Марк Рютте. Он подчеркнул, что без США альянс не сможет обеспечить должный уровень сдерживания.
Рютте отметил, что лишь Франция и Великобритания обладают собственным арсеналом, но их возможности несопоставимы с американскими.
Генсек напомнил, что в стратегии США четко прописаны приоритеты: сильное НАТО и безопасная Европа. Он добавил, что интересы США выходят за пределы континента, включая Арктику и Северную Атлантику.