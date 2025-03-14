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Рютте заявил, что вопрос присоединения Украины в НАТО больше не обсуждается
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Генсек НАТО Марк Рютте в интервью Bloomberg TV подтвердил, что вопрос присоединения Украины к Североатлантическому альянсу больше не рассматривается, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
На вопрос, действительно ли президент США Дональд Трамп снимает со стола переговоров вопрос о вступлении Украины в НАТО, Рютте ответил положительно.
Он также заявил, что с осторожным оптимизмом рассматривает перспективу прекращения огня в Украине в 2025 году. "Я ничего не могу предсказать. Ситуация развивается в эти часы и дни", - отметил политик, назвав при этом "мудрым решением" предложение Трампа о 30-дневном прекращении огня. По словам Рютте, альянс не будет участвовать в обеспечении прекращения огня в Украине в случае перемирия.