Рютте заявил, что вопрос присоединения Украины в НАТО больше не обсуждается

Генсек НАТО Марк Рютте в интервью Bloomberg TV подтвердил, что вопрос присоединения Украины к Североатлантическому альянсу больше не рассматривается, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

Он также заявил, что с осторожным оптимизмом рассматривает перспективу прекращения огня в Украине в 2025 году. "Я ничего не могу предсказать. Ситуация развивается в эти часы и дни", - отметил политик, назвав при этом "мудрым решением" предложение Трампа о 30-дневном прекращении огня. По словам Рютте, альянс не будет участвовать в обеспечении прекращения огня в Украине в случае перемирия.