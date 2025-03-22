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Рютте заявил о гибели пропавших во время учений в Литве четверых американских военных
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что четверо американских солдат, которые пропали во время учений в Литве, погибли. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Euronews.
Во время поездки в Варшаву Рютте сказал, что получил известие о гибели американских военных. "Это еще предварительные новости, мы не знаем подробностей. Это действительно ужасная новость", - сказал Рютте журналистам в Варшаве.
Американский чиновник рассказал на условиях анонимности, что четверо солдат попали в аварию во время учений.
Накануне Командование ВС США в Европе и Африке объявило, что четверо американских военнослужащих пропали без вести во время проведения тактических учений в районе литовского города Пабраде. Осуществлялась поисково-спасательная операция.
Как сообщали ранее литовские СМИ, американские военнослужащие пропали днем 25 марта во время учений на полигоне имени генерала Сильвестра Жукаускаса в Пабраде. Вместе с военными исчезла тяжелая гусеничная машина, которая, по данным источников TV3 и Lrytas, была найдена в болоте.
Как заявил 26 марта ТАСС официальный представитель Сухопутных войск США, Пентагон сейчас не готов подтвердить информацию о гибели четырех американских военнослужащих при возвращении с полигона литовской армии в Пабраде после плановых учений, их поиски все еще продолжаются. В Пентагоне при этом подтвердили данные о том, что была обнаружена бронированная ремонтно-эвакуационная машина M88. Бронемашина была найдена "в водоеме в районе проведения учений", уточняется в заявлении Сухопутных войск США.