С 1 января в Милане запрещено курить на улице. Какой штраф ждет нарушителей?

В Милане ввели самый жесткий на территории Италии запрет на курение сигарет в общественных местах и на улице. Нарушителям грозит штраф до 240 евро.

Местные власти утверждают, что мера будет действовать везде, за исключением специально отведенных зон. Там курящие должны соблюдать дистанцию не менее 10 метров.