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С 1 января в Милане запрещено курить на улице. Какой штраф ждет нарушителей?
В Милане ввели самый жесткий на территории Италии запрет на курение сигарет в общественных местах и на улице. Нарушителям грозит штраф до 240 евро.
Местные власти утверждают, что мера будет действовать везде, за исключением специально отведенных зон. Там курящие должны соблюдать дистанцию не менее 10 метров.
Меры направлены на улучшение качества воздуха и защиту здоровья жителей. Однако запрет не распространяется на электронные сигареты и вейпы.
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