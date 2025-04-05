С 10 апреля правительство Бразилии отменит безвизовый режим для граждан США

В Бразилии планируют отменить безвизовый режим для граждан США с 10 апреля. Об это заявило посольство США в Бразилии, сообщает РИА Новости.

"С 10 апреля 2025 года правительство Бразилии восстановит визовый режим для всех граждан США, приезжающих в Бразилию... Пожалуйста, поделитесь этой информацией с родственниками, друзьями и коллегами, которые планируют посетить Бразилию", - говорится в публикации на официальном сайте посольства.

Как пояснил бразильский новостной портал G1, решение также затронет граждан Австралии и Канады. По информации портала, безвизовый режим для граждан США, Австралии и Канады был введен декретом бывшего президента Жаира Болсонару в 2019 году, однако в 2023 году нынешний президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва издал закон, отменивший решение Болсонару. Вступление закона в силу откладывалось трижды, пишет портал.