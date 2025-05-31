С 4 июня начнут действовать пошлины в 50 % на ввоз в США алюминия и стали

Трамп объявил, что с 4 июня начнут действовать 50-процентные пошлины на ввоз в Соединенные Штаты алюминия и стали. Среди наиболее пострадавших немецкие металлурги: они поставляют в США 4 млн тонн стали и сплавов. Металлургическая отрасль ФРГ и без того находится в глубоком кризисе. Например, корпорация Krupp объявила о реструктуризации своих сталелитейных предприятий. Новые пошлины резко ускорят процесс деградации немецкого промышленного потенциала.

США готовят пакет антироссийских санкций

Белый Дом тем временем подготовил пакет санкций в отношении России, которые предполагается ввести в случае провала переговоров по Украине. Трамп пока в раздумьях, и, вполне возможно, утечки о грядущих пошлинах играют роль угроз, которые должны повлиять на внешнюю политику Москвы. Роль такого сливного бачка играет, в частности, сенатор-республиканец Линдси Грэм.

"Игра, в которую играет Путин, является очень рискованной. Он может сильно пострадать от санкций со стороны Соединенных Штатов. Если Китай, Индия и другие страны продолжат покупать дешевую российскую нефть для подпитки военной машины Путина, на все их товары, поступающие в Соединенные Штаты, будет введен тариф в размере 500 %!" - заявил он.