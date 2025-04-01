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С БПЛА и гидролокаторами: в Литве продолжаются поиски четвертого американского солдата

В Литве продолжаются поиски пропавшего американского солдата. Водолазы ищут тело четвертого военного в болоте на полигоне в Пабраде.

Для определения местонахождения используются гидролокаторы, а также беспилотник, оснащенный сканирующим оборудованием. Сейчас на месте поочередно работают две группы водолазов из Литвы и США.

Как уточняют участники операции, поиски еще больше осложнились, поскольку найти человека в болоте гораздо сложнее, чем военную технику. А почему в утонувшей в болоте бронемашине было три тела, а не четыре, пока неизвестно.

СШАНАТОЛитва