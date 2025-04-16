С какими инициативами выступила Беларусь на 150-й ассамблее Межпарламентского союза в Ташкенте

Колорит страны с ее богатой историей, традициями и узбекским гостеприимством увез в душе с собой каждый участник 150-й ассамблеи Межпарламентского союза в Ташкенте. В эти дни в город даже закрыли въезд грузовикам, чтобы ничего не мешало передвижению делегаций и была возможность оценить красоту вокруг.

Ташкент весной прекрасен, хотя по белорусским меркам здесь настоящее лето. В городе буйство красок, ароматы цветочных бутонов. И в эти дни столица Узбекистана особенно хороша. Ведь только гостей ассамблеи более 2 тыс. И это 15 государств-наблюдателей и журналистов со всего мира.

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Событие назвали не просто знаковым, а историческим. Ведь впервые ассамблея, а это высший орган Межпарламентского союза, проводится в Центрально-Азиатском регионе. И для Узбекистана это, безусловно, признание миром успехов в развитии страны, ведь не всем дано стать центром мирового парламентаризма. С большой трибуны звучали слова о мире, созидании, борьбе с нищетой и бедностью, о равных правах для всех стран развиваться и процветать.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Были сделаны очень серьезные заявления президентом Узбекистана о тех конфликтных ситуациях, которые происходят в мире. Мы придерживаемся абсолютно такого же подхода в Беларуси, что все конфликты должны разрешаться мирным путем. Мы все прекрасно понимаем, что только диалог и мирное сосуществование всех стран сегодня могут обеспечить на планете мир и безопасность каждой страны и каждого человека. Это очень важно".

На фоне геополитических игр и растущих экономических кризисов эффективное продвижение национальных интересов на международной арене приобретает особое звучание. И Беларусь активна в парламентском измерении. И встреча высокого уровня - показатель стремления развивать активно сотрудничество с Беларусью. Парламент продвигает проекты экономические. Углубление коопераций и развитие совместных производств, с продукцией которых можно выходить на рынок третьих стран. И как без гуманитарных проектов в год 80-летия Великой Победы - "Поезд памяти", "Дети Содружества". Они звучат особенно ярко. Все сотрудничество направлено на рост благосостояния народов Беларуси и Узбекистана, на воспитание поколения, которое будет укреплять диалог.

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Белорусская делегация приехала на ассамблею с инициативами для всего мира. Парламентарии должны активно принимать законы, направленные на защиту прав граждан, обеспечение социального равенства, создание условий для достойного уровня жизни, а также поддержка уязвимых слоев населения, продвижение устойчивого развития общества. Все это отразилось в речи главы белорусской делегации.

"Такая юбилейная ассамблея Межпарламентского союза имеет важное значение в сотрудничестве парламентов всех стран. И я думаю, что Беларусь здесь, безусловно, представлена очень достойно, как полноправный член. Понятно, что для многих стран очень важным остается социальная проблема в обществе. Ликвидация неравенства, ликвидация нищеты. То есть все те вопросы, которые у нас уже, к счастью, успешно решены", - отметила заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Ирина Левкович.

Судя по марафону двусторонних встреч, о Беларуси не только знают, но и стремятся к развитию сотрудничества. Только на ногах десяток переговоров - Алжир, Вьетнам, Казахстан, Пакистан, Венесуэла, Катар, Саудовская Аравия, Бахрейн и другие. Многие из этих стран входят в БРИКС и это развивающиеся экономики. Для Беларуси это площадка, которая объединяет глобальное большинство, формирование многополярности и равенства. Нашу речь услышали на ассамблее МПС. Рост экономического влияния БРИКС может привести к изменению традиционного баланса сил в международной политике.

"Мы за справедливый мир, за взаимоуважение и сотрудничество на равноправной основе. Но прежде всего, как говорит Александр Григорьевич Лукашенко, в основе всего лежит экономика. Поэтому Беларусь особенно заинтересована в развитии БРИКС, в получении постоянного членства в этой организации, но и у парламентариев есть очень серьезный инструментарий для того, чтобы продвигать экономические отношения", - сказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Сергей Рачков.

Что касается двустороннего трека, у Беларуси и Узбекистана закрытых тем нет давно. Это государство Центральной Азии превращается в один из центров мировой политики и автора глобальных инициатив. Для Беларуси как партнера также открываются новые возможности.

Кстати, 400 компаний из 30 стран в эти дни привезли свою продукцию в Ташкент на выставку UzFood. И 16 из них - предприятия Беларуси. Идеальная платформа для обсуждения последних трендов и инноваций в пищевой промышленности.

"Товарооборот у нас значительный, и последние пять лет наблюдается тенденция постоянного роста. Есть, конечно же, как в любом товарообороте, драйверы, которые определяют взаимные отношения. Наша мясомолочная продукция - это наша основная позиция, которая поставляется на узбекский рынок. Второе направление, тоже достаточно крупное, - все, что связано с лесом, деревом, мебелью. Третье направление - наша традиционная сельскохозяйственная техника", - подчеркнул Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Узбекистане Александр Огородников.

В нон-стопе марафона делегации забывали о времени. Дискуссии шли до позднего вечера. Слишком много накопилось в мире. Тем, которые нуждаются в единстве подходов парламентов.