С призыва к миру открылся саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро, куда прибыли делегации стран-участников. Президент Бразилии Лула да Силва, обращаясь к собравшимся, заявил о необходимости срочно углубить прямой диалог с расчетом на прекращение огня и прочный мир в Украине.

Бразильский лидер добавил, что группа государств "Друзья мира", в которой участвуют Китай и Бразилия, пытается определить возможные пути к завершению конфликта. Кроме вопросов глобальной безопасности, на саммите обсуждается развитие многосторонности, а также искусственный интеллект в качестве экономического фактора.