С Земли без бинокля. Когда можно будет увидеть новую комету ATLAS

Комета C/2024 G3 (ATLAS), обнаруженная в 2024 году, пройдет близко к Солнцу 13 января. Если она успешно переживет это сближение, то станет видимой для жителей Земли даже без использования бинокля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя обсерватории Ка-Дар и астрофермы "Астроверты" Стаса Короткого.

Как рассказал астроном, комета C/2024 G3 (ATLAS) была открыта 5 апреля 2024 года с помощью системы телескопов ATLAS.

"Тринадцатого января рядом с Солнцем пролетит еще одна комета C/2024 G3 (ATLAS), открытая с помощью того же телескопа, что и предыдущая наша гостья - комета C/2023 A3 Цзыцзиньшань-ATLAS, которая наблюдалась невооруженным взглядом в октябре 2024 года. Условия наблюдения этой кометы хуже, чем у той, что посетила нас осенью. Дело в том, что она пролетает близко к Солнцу, в 4 раза ближе, чем Меркурий. Если она выживет - на поверхности при таких расстояниях температура достигает тысяч градусов, а комета состоит из льда", - рассказал Стас Короткий.