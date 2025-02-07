Сахалин и Хабаровский край заметает снегом

На пятницу, 7 февраля, главное управление МЧС по региону объявило экстренное предупреждение. Несколько трасс временно закрыты. Синоптики прогнозируют местами сильный снег, порывы ветра до 23 метров в секунду и метель. Коммунальные и дорожные службы еще в четверг перевели в режим повышенной готовности.