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Сахалин и Хабаровский край заметает снегом
Сахалин во власти снежного циклона. Толщина снега местами достигла полутора метров. Людям приходится выкапывать проходы к своим домам.
На пятницу, 7 февраля, главное управление МЧС по региону объявило экстренное предупреждение. Несколько трасс временно закрыты. Синоптики прогнозируют местами сильный снег, порывы ветра до 23 метров в секунду и метель. Коммунальные и дорожные службы еще в четверг перевели в режим повышенной готовности.
Третий день засыпает и Хабаровский край. Там закрыты аэропорты. На дорогах большие пробки. Транспорт застревает в сугробах. Уже выпало свыше половины от февральской нормы осадков. Трассы заносит снегом за считаные часы.