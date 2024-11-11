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Саломе Зурабишвили хочет сорвать президентские выборы и организовать блокаду парламента
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Во Дворце Независимости состоялось заседание Совета безопасности
Президент Беларуси утвердил указ о преобразовании особо охраняемых природных территорий
Лукашенко: Белорусская армия никому не угрожает и является инструментом недопущения войны
Лукашенко о военной обстановке вокруг Беларуси: Самоуспокаиваться ни в коем случае нельзя
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