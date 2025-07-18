Салют влетел в толпу и взорвался в немецком Дюссельдорфе

На традиционной ярмарке в Дюссельдорфе из-за взрыва фейерверка ранения получили 19 человек, четверо из них - серьезные. Среди пострадавших и ребенок. По сообщениям пожарной службы, одна из ракет для салюта взорвалась прямо в толпе Об этом информирует газета Bild со ссылкой на представителя полиции, сообщает ТАСС.