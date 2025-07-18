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Салют влетел в толпу и взорвался в немецком Дюссельдорфе
Автор:Редакция news.by
Салют влетел в толпу и взорвался в немецком Дюссельдорфеnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7633000d-8d89-474c-bbaf-de0d927d528c/conversions/cc632eb1-4e83-42c8-9d23-511623b63876-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7633000d-8d89-474c-bbaf-de0d927d528c/conversions/cc632eb1-4e83-42c8-9d23-511623b63876-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7633000d-8d89-474c-bbaf-de0d927d528c/conversions/cc632eb1-4e83-42c8-9d23-511623b63876-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7633000d-8d89-474c-bbaf-de0d927d528c/conversions/cc632eb1-4e83-42c8-9d23-511623b63876-xl-___webp_1920.webp 1920w
На традиционной ярмарке в Дюссельдорфе из-за взрыва фейерверка ранения получили 19 человек, четверо из них - серьезные. Среди пострадавших и ребенок. По сообщениям пожарной службы, одна из ракет для салюта взорвалась прямо в толпе Об этом информирует газета Bild со ссылкой на представителя полиции, сообщает ТАСС.
Инцидент произошел поздно вечером 18 июля. По предварительным данным, запущенная пиротехника полетела не в ту сторону и взорвалась прямо у земли непосредственно в толпе зрителей. Полиция предполагает, что речь идет о несчастном случае. Несколько человек были госпитализированы, четверо получили тяжелые травмы.