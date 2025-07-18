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Салют влетел в толпу и взорвался в немецком Дюссельдорфе

Салют влетел в толпу и взорвался в немецком Дюссельдорфе

На традиционной ярмарке  в Дюссельдорфе из-за взрыва фейерверка ранения получили 19 человек, четверо из них - серьезные. Среди пострадавших и ребенок. По сообщениям пожарной службы, одна из ракет для салюта взорвалась прямо в толпе Об этом информирует газета Bild со ссылкой на представителя полиции, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел поздно вечером 18 июля. По предварительным данным, запущенная пиротехника полетела не в ту сторону и взорвалась прямо у земли непосредственно в толпе зрителей. Полиция предполагает, что речь идет о несчастном случае. Несколько человек были госпитализированы, четверо получили тяжелые травмы.

Германияпроисшествиесалют