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Самарин предположил, произойдет ли в США цветная революция
Недавно в США прошли протесты, что может свидетельствовать о "первой крови", а дальше могут появиться лозунги о негодной власти, которую нужно немедленно убрать. Таким мнением поделился в "Актуальном интервью" политолог (США) Стив Самарин. Он также предположил, может ли быть реализован в США сценарий цветной революции.
"Думаю, что пока сценарий не реализуется, потому что потенциал у власти есть очень серьезный, как и политическая воля. Но ведь лиха беда начала. Первые протесты, с которыми мы столкнулись, уже произошли. Да, они успокоятся, возможно, они еще где-то повторятся", - высказал точку зрения политолог.
Стив Самарин предположил, что в преддверии промежуточных выборов в Соединенных Штатах могут столкнуться с аналогичными протестами. Вероятно, это может произойти в августе-сентябре, но успешными они пока не будут. Эксперт акцентировал внимание на слове пока.
"А дальше те, кто их финансирует, и те, кто раскачивает корабль, на этом не остановятся, а будут извлекать определенные уроки и продолжать свою деятельность. Вполне возможно, что дальше возникнет опасность более серьезная, чем она есть сейчас", - считает он.
Американский политолог подчеркнул, что сейчас власти порядок наведут, но если США вдруг будут вовлечены в конфликт, например, с Ираном, то может развернуться совершенно другая ситуация, после которой может произойти все что угодно.
Фото: РИА Новости