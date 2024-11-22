Самая яркая комета года приблизилась к Земле. Жители каких городов ее уже увидели?

Самая яркая комета года приблизилась к нашей планете. Ее уже увидели жители Ставрополя, Мурманска, Токио и нескольких мексиканских городов.

Наблюдать за космическим телом жителям Южного полушария можно вплоть до 14 января. А в Северном полушарии лучшее время, чтобы полюбоваться кометой, было в воскресенье, 12 января, за полчаса до восхода Солнца. Но эксперты заверили: выпадет и второй шанс увидеть небесное тело - через полчаса после заката 14 января.