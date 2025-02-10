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Самый нелюбимый президент - по результатам соцопроса Gallup 57 % американцев ненавидят Байдена
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Джо Байден стал самым нелюбимым президентом США из ныне живущих. Такой вывод можно сделать по результатам соцопроса.
Социологи Gallup выяснили, что 57 % американцев ненавидят Байдена. Положительно о его политике высказались только 39 %. Соратника Байдена по Демократической партии Барака Обаму большинство оценило неплохо. Негативно о нем высказались лишь 36 %.
А вот действующий президент США Трамп занял 4 место из 5 в рейтинге здравствующих американских руководителей. 50 % опрошенных граждан выразили о нем негативное мнение, менее половины - позитивное.