Самый нелюбимый президент - по результатам соцопроса Gallup 57 % американцев ненавидят Байдена

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Джо Байден стал самым нелюбимым президентом США из ныне живущих. Такой вывод можно сделать по результатам соцопроса.

Социологи Gallup выяснили, что 57 % американцев ненавидят Байдена. Положительно о его политике высказались только 39 %. Соратника Байдена по Демократической партии Барака Обаму большинство оценило неплохо. Негативно о нем высказались лишь 36 %.