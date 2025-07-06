Саммит БРИКС стартует в Рио-де-Жанейро

Саммит БРИКС в 2025 году проходит в Рио-де-Жанейро 6 и 7 июля. В этот раз председательствует Бразилия. Об этом сообщает РИА Новости .

Как уже сообщалось, Беларусь на саммите представит министр иностранных дел Максим Рыженков. Впервые Беларусь примет участие в мероприятии на высоком уровне после получения в январе 2025 года статуса государства - партнера при объединении. Программой визита предусмотрены выступления главы белорусской делегации на расширенных заседаниях с участием лидеров государств БРИКС, а также двусторонние контакты с руководителями внешнеполитических ведомств стран объединения. Ожидается обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и перспективам участия Беларуси в инициативных форматах БРИКС на принципах равноправия, многосторонности и взаимного уважения.